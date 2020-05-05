В Горно-Алтайске мужчина на спор поджёг новую знакомую. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике Алтай.
Информация о пострадавшей местной жительнице в полицию поступила из больницы. Женщину доставили туда с ожогами лица и тела. Пострадавшая рассказала, что получила травмы из-за нового знакомого.
Выяснилось, что женщина и ранее совершавший преступления 42-летний мужчина познакомились на сборе черемши. После этого кавалер пригласил даму к себе в гости. Там они выпили и в какой-то момент между новыми знакомыми возник спор. Мужчина заявил, что сможет поджечь женщину, та ему не поверила. В итоге кавалер сходил за бензином, облил им гостью и поджёг.
После этого он сам же помог приятельнице потушить пламя. Затем она обратилась в больницу.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. По её итогам может быть возбуждено уголовное дело. Незадачливого кавалера может утешить только то, что спор он выиграл.
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