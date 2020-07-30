Муж жестоко расправился с женой на глазах детей

Житель Челябинской области жестоко расправился с женой прямо на проезжей части. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ. Появилось видео с места событий.

Трагедия произошла у поселка Межевого. По предварительной версии, муж изрезал супругу ножом на обочине дороги на глазах у детей и других водителей. Злоумышленник выбросил нож в кусты и пошел к машине. Автором ролика стал проезжавший мимо водитель. Он не решился подойти близко к неадекватному мужчине.

Во время расправы дети во внедорожнике плакали и звали родителей. Подробности уточняются.