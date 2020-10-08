Мурманский работодатель задолжал своим работникам более 9 млн рублей

В Мурманске один из работодателей задолжал своим работникам более 9 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Речь идет об ООО «Коммандит Сервис». В ходе проверки на соблюдение трудового законодательства, прокуратура выявила нарушения на предприятии.

Так, пострадавших работников в организации насчитывалось 83 человека. Общая сумма, которую должен был выплатить директор, составляет более 9 млн рублей. Работодатель не платил своим работникам зарплату несколько месяцев.

— Прокурор внес руководителю организации представление с целью восстановления прав работников, — говорится в сообщении.

После рассмотрения акта работодатель полностью погасил свою задолженность.