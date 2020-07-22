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Новости мираПроисшествия

Москвич расчленил друга и вез его останки до леса на такси

Никита Брыкин

Накануне в лесополосе в Москве были найдены части тела человека. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

По предварительной информации, в день гибели мужчина выпивал вместе со своим другом на Новослободской улице. В ходе застолья приятели поссорились и подрались. Вскоре 60-летний мужчина перестал подавать признаки жизни.

Сообщается, что сначала 29-летний молодой человек испугался и убежал. Пару дней спустя он вернулся в квартиру и убедился, что его знакомый мертв. Тогда он решил расчленить тело на две части, положить его в сумку и отвезти в лесополосу районе улицы Милашенкова на такси.

Известно, что злоумышленник завернул останки в пакеты и закопал в землю. Они пролежали там около трех недель. Мужчина, расчленивший друга, оформил явку с повинной. Вместе с ним была задержана его супруга.

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