Модель Викторию Короткову раскритиковали за фигуру и рассуждения

Модель и участница шоу «Холостяк» Виктория Короткова оказалась под шквалом критики после того, как разместила в своем Инстаграме фотографию в нижнем белье и описала свой секрет похудения. Фанатов девушки расстроили и формы модели, и ее слова.

На снимке Короткова продемонстрировала худобу и отличную физическую форму с плоским и рельефным животиком, отсутствием жировых отложений и идеальной талией. Она описала, как ей удалось достичь такого эффекта. Она отметила, что в этом ей помогают занятия спортом и сбалансированное питание, диеты девушка не использует.

Кроме того, Виктория порекомендовала всем ежедневно делать несколько физических упражнений, особенно это актуально для тех, у кого генетика лишь усложняет процесс формирования идеальной фигуры.

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Однако советы и рассуждения модели привели поклонников в ярость. Многие из фолловеров написали девушке разгневанные и недовольные комментарии, отметив, что раньше Виктория сообщала, что спортом не занимается и говорила о том, что у нее есть склонность к полноте. Кроме того, нашлись и те, кто раскритиковал фигуру Коротковой. Отметив, что она плохая, пишет Метро.