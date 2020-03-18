«Мисс Волгоград» прокатилась на привязанном к машине матрасе

Фото – Инстаграм Виолетты Чиковани

Виолетта Чиковани, завоевавшая титулы «Мисс Волгоград» и «Мисс студенчество», прокатилась по городу на матрасе. Он был привязан к седану марки Merdedes.

Видеоролик с места событий был выложен красоткой в Инстаграме и попал в распоряжение телеканала РЕН ТВ. Уточняется, что Виолетта устроила покатушки в рамках Instagram-баттла.

Фото — Инстаграм

По итогам заезда сотрудники ДПС провели проверку, а затем задержали владельца иномарки. По словам молодого водителя, он нарушил ПДД «ради хайпа». Парня оштрафовали на 1500 рублей.