«Мгновенная карма»: сотрудник ДПС заснял обочечника и тут же поймал его

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Инспекторы ГИБДД засняли на видео пробку, обочечников, «воспитателя» на дороге и задержали одного нарушителя, который не желал стоять в многокилометровом заторе. Информация и видео с места инцидента появились в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.

При просмотре ролика можно заметить, как машина патрульной службы стоит в пробке. Сотрудник ДПС, сидя на пассажирском сиденье, снимает на телефон забавную ситуацию: водитель грузовика МАЗ сдерживает обочечников, которые пытаются объехать пробку. Пока дорожный «воспитатель» занимается своим делом, один из лихачей не выдерживает: он вырывается на встречную полосу, уловив момент, когда там нет машин, и пытается объехать затор уже с другой стороны.

Именно на этом месте в дело вступают сотрудники ДПС. Они тут же догоняют нарушителя ПДД, ехавшего на Mercedes, а затем заставляют его остановиться на обочине. Теперь у водителя большие проблемы.