Медик рассказал, как уберечь домашнего питомца от COVID-19

Доктор Тимур Пестерев рассказал, как не заразить домашнего питомца болезнью COVID-19. При этом специалист заметил, что в мире уже существует два подтвержденных случая заболевания коронавирусом: инфекция поразила кошку на Тайване и тигрицу в США.

Руководствуясь этими инцидентами, стоит прекратить контакты с животными. Если у питомца обнаружены признаки болезни, рекомендуется изолировать его, не подпуская к здоровым людям.

Эксперт объяснил, что кошки при наличии COVID-19 страдают от сухого кашля, выделяя таким образом инфекцию. Об этом пишет РИА Новости.