Людям с повышенным потоотделением не рекомендуют выходить на улицу в июле

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Синоптики спрогнозировали переменчивую погоду в июле 2020 года. Это плохо скажется на здоровье людей. В первую очередь, днём на улицу не стоит выходить тем, кто страдает от нарушений мозгового кровообращения, сообщает «Москва 24».

Кроме того, есть еще некоторые неприятности, которые могут стать причиной возникновения серьезных заболеваний. О таких недугах рассказал кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков.

«Опасно, когда человек потеет в жару. Одежда намокает, и от ветра, предшествующего дождю, вас банально может продуть. У стариков может продуваться спина, что приводит к воспалению почек», – объяснил врач.

Он считает, что сберечь себя от неприятностей можно, изменив время прогулок. Лучше бывать на свежем воздухе либо утром, либо вечером. А совсем прекрасно – купить кондиционер.

В случае, если прогулка по жаре неизбежна, нужно носить с собой воду. Также рекомендуется захватить платок, чтобы можно было укрыть голову от солнца и избежать перегрева.