Математические способности могут передаваться по наследству

Специалисты уверены, что математические способности могут передаваться от родителей к детям, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на журнал PLOS Biology.
Ученые провели эксперимент с 178 детьми от 3-х до 6-ти лет. Испытуемым давали решать математические тесты и проверяли магнитно-резонансной томографией.
В результате специалисты смогли определить участки мозга, которые отвечали за решение задач. Кроме того, они выяснили, что в процессе успешного решения задач серое вещество в теменное области увеличивается.