Математические способности могут передаваться по наследству

Специалисты уверены, что математические способности могут передаваться от родителей к детям, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на журнал PLOS Biology.

Ученые провели эксперимент с 178 детьми от 3-х до 6-ти лет. Испытуемым давали решать математические тесты и проверяли магнитно-резонансной томографией.

В результате специалисты смогли определить участки мозга, которые отвечали за решение задач. Кроме того, они выяснили, что в процессе успешного решения задач серое вещество в теменное области увеличивается.

— Эксперимент показал, что дети с результатом выше среднего было с четко представленным генетическими изменениями. Результаты исследования могут повлиять на развитие способностей ребенка в раннем возрасте, — говорится в сообщении.