Мать выбросила детей из окна четвертого этажа в Саратове

Портал «КП» поделился одной из версий инцидента, который произошел в 17 октября в Саратове.

Ранее сообщалось, что 39-летняя женщина выбросила из окна двух дочерей 8 и 5 лет. Девочки остались живы, но находятся в тяжелом состоянии. У них многочисленные травмы, переломы, врачи пока не берутся прогнозировать их перспективы.

Сообщается, что женщина могла очень сильно переживать из-за затягивания сроков сдачи нового дома, в котором она купила квартиру. Вероятно, из-за возможного обмана с жильем мать стала принимать антидепрессанты.

Когда отец женщины услышал крики внучек из их комнаты, то подумал, что они поругались с мамой, но когда вошел, успел только оттащить дочь от окна, куда она собиралась шагнуть. Она пыталась покончить с собой, и была госпитализирована.