Мать била и кусала сына за непослушание в Новороссийске

Закончено разбирательство громкой истории в Новороссийске, где 32-летнюю женщину обвиняют в истязании 6-летнего сына и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом пишет «КП».

В апреле жительница дома на улице Видова затопила соседей. Попасть внутрь удалось лишь благодаря спасателям. Когда они взломали замок, оказалось, что в квартире находился избитый, голодный 6-летний мальчик. Его тело было усыпано синяками, на руках и ногах были ссадины. Ребенку диагностировали сотрясение мозга.

Сообщается, что мать не водила сына к врачу, он не посещал детский сад. При этом сама она очень любила ходить в гости, оставляя мальчика одного дома. Ребенка отправили в реабилитационный центр, где он лишь спустя несколько месяцев стал идти на контакт и разговаривать.

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Она наказывала его за неправильное написание слов, вымещала на сыне свое плохое настроение. На протяжении пяти лет обвиняемая систематически била ребенка кулаками по различным частям тела, кусала его за непослушание.

Уголовное дело в отношении женщины передали в суд, она сейчас сидит под домашним арестом.