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Машина убила водителя в Долинске

Труп 48-летнего мужчины был найден на Советской улице в Долинске. ЧП произошло 15 августа примерно в 08:00.

На место происшествия прибыли правоохранители. Они провели осмотр и установили, что погибший проводил ремонт своей машины. Владелец ТС не убедился в том, что автомобиль закреплен как следует на домкрате. Мужчина стал заниматься ремонтом. Транспортное средство упало с домкрата и придавило жителя Долинска.

По факту начавшегося начата проверка. Устанавливаются детали ЧП, сообщает Сахалин Инфо.

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