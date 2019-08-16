Машина убила водителя в Долинске

Труп 48-летнего мужчины был найден на Советской улице в Долинске. ЧП произошло 15 августа примерно в 08:00.

На место происшествия прибыли правоохранители. Они провели осмотр и установили, что погибший проводил ремонт своей машины. Владелец ТС не убедился в том, что автомобиль закреплен как следует на домкрате. Мужчина стал заниматься ремонтом. Транспортное средство упало с домкрата и придавило жителя Долинска.

По факту начавшегося начата проверка. Устанавливаются детали ЧП, сообщает Сахалин Инфо.