Машина рухнула с моста в Ельце: водитель выжил

Ночью с 28 на 29 мая в Ельце Липецкой области произошла дорожная авария со смертельным исходом. Страшное ДТП и его последствия были засняты на видео.
При просмотре кадров, которые опубликованы на сайте Вестей, можно заметить, как водитель черной Лады Приоры, проезжая по мосту на огромной скорости, теряет управление. Его машина выезжает на встречку, где врезается в уборочную технику. После этого легковушка пробила ограждение на мосту и упала вниз.
В итоге водитель Приоры сумел остаться в живых, а вот пассажир машины сразу же умер. Ведется проверка по факту ЧП.
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