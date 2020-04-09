Машина ДПС перевернулась из-за кошки в Москве

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Патрульная машина инспекторов ГИБДД перевернулась в Москве. Авария произошла по вине кошки.

Видео с места происшествия было опубликовано изданием Baza в Телеграме. При просмотре можно заметить, как перевернутый автомобиль ДПС лежит около одного из зданий. Около машины располагаются правоохранители.

Уточняется, что кошка оказалась на дороге, инспектор ГИБДД ушел от столкновения с питомцем, однако дорожно-транспортное происшествие предотвратить не получилось. В итоге никто травм не получил, но машина ДПС пострадала прилично.