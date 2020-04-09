Машина ДПС перевернулась из-за кошки в Москве

Алексей Агеев
Новости мира

Сергей Кравцов: Образовательный контент должен соответствовать программе

 Министр просвещения Сергей Кравцов, в рамках прямого эфира «Дом как школа. Как максимально использовать возможности образовательной системы, оставаясь дома»  заявил  - Максимально используйте ресурсы, рекомендованные...
Узнать больше
Новости мира

Юноша угнал родительскую машину и погиб вместе с другом

Два 14-летних парня погибли, два 16-летних пострадали в ходе аварии на территории Ростовского региона. Трагедия случилась в 05:30 утра в городе Белая...
Узнать больше
Новости мира

Свора собак разгрызла машину в Смоленске

Свора собак разгрызла иномарку в Смоленске. Они пытались добраться до кота, спрятавшегося в моторном отсеке. О происшествии рассказал очевидец....
Узнать больше
Новости мира

Указ о выплатах семьям с детьми вступил в силу

7 апреля 2020 года в России вступил в силу указ о поддержке семей с детьми. Теперь семьи, имеющие право на материнский капитал,...
Узнать больше
Новости мира

Сбербанк даёт разъяснения о предоставлении кредитных каникул

Федеральный закон № 106-ФЗ о предоставлении кредитных каникул гражданам, доход которых снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за...
Узнать больше
-

Патрульная машина инспекторов ГИБДД перевернулась в Москве. Авария произошла по вине кошки.

Видео с места происшествия было опубликовано изданием Baza в Телеграме. При просмотре можно заметить, как перевернутый автомобиль ДПС лежит около одного из зданий. Около машины располагаются правоохранители.

Уточняется, что кошка оказалась на дороге, инспектор ГИБДД ушел от столкновения с питомцем, однако дорожно-транспортное происшествие предотвратить не получилось. В итоге никто травм не получил, но машина ДПС пострадала прилично.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанских школах начали выдавать продуктовые наборы

Администрация
В четверг, 9 апреля, в школах Рязани начали выдача продуктовых наборы для учащихся, имеющих право на льготное питание. Такие...
Узнать больше

Рязанские врачи скорой помощи сняли видео о своей работе

Коронавирус
Рязанские врачи скорой помощи засняли на видео свои будни. Медики показали, как работают в условиях пандемии коронавируса. Ролик появился в группе регионального...
Узнать больше

Моногород Новомичуринск перешёл на онлайн работу с обращениями граждан

Новости Рязани
Моногород Новомичуринск Рязанской области перешел на удаленную систему работы с обращениями граждан. Переход на онлайн работу с обращениями граждан...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Оперативная сводка по COVID-19 в Рязанской области

Новости Рязани
По данным на 11.00 четверга, 9 апреля, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Рязанской области не изменилось. По-прежнему зарегистрировано 32 случая заболевания COVID-19....
Узнать больше

В Рязанской области 24 условно подтверждённых случая коронавируса

Коронавирус Рязань
По данным на 11.00 четверга, 9 апреля, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Рязанской области не изменилось. По-прежнему зарегистрировано 32 случая заболевания COVID-19....
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей от 7info

Новости Рязани
Представляем вам видеообзор новостей за 8 апреля. https://youtu.be/N0HV7ZV8_g4
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 фильмов для тех, кто соскучился по путешествиям

Акценты
Находясь на самоизоляции, скучаете по путешествиям? Дефицит приключений и ярких впечатлений может восполнить хорошее кино. Представляем вам 5 атмосферных фильмов, которые перенесут...
Узнать больше

Сельская ипотека. Как получить и на что потратить

Акценты
В России начала работать новая государственная программа – сельская ипотека. С 2020 года те, кто приобретает готовое жилое помещение или строит (в...
Узнать больше

Как помочь пожилым родственникам в период эпидемии коронавируса

Акценты
Риск развития серьёзных осложнений, приводящих к смерти, в результате коронавирусной инфекции у пожилых людей выше, чем у людей молодого и среднего возраста....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязанских школах начали выдавать продуктовые наборы

Рязанские врачи скорой помощи сняли видео о своей работе

Моногород Новомичуринск перешёл на онлайн работу с обращениями граждан