Понедельник, 20 апреля, 2020
7 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Малышева показала, как медики реанимируют пациента с COVID-19

Алексей Агеев

Внук бросил бабушку в больнице из-за «боязни коронавируса»

Коронавирус мир
Житель Москвы отказался забирать свою 96-летнюю бабушку из больницы из-за «боязни коронавируса» и прокомментировал инцидент. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.
Узнать больше

Составлена карта распространения коронавируса в КБР

Коронавирус мир
14 апреля оперативный штаб, оперативно информирующий население о ситуации с COVID-19, опубликовал карту  распространения коронавируса на территории КБР. По ситуации на вторник, 14 апреля, COVID-19...
Узнать больше

Рендеры новой Mazda 6 показали в Сети

Новости мира
Mazda намеревается представить новую Mazda 6 уже спустя два года. Ожидается, что автомобиль будет более роскошным, а вот цена на новинку снизится.
Узнать больше
-

Известная телеведущая Елена Малышева показала на видео, как медики из Научно-клинического центра ФМБА реанимируют человека с коронавирусом. Ролик доктор медицинских наук разместила в Инстаграме.

При просмотре контента можно заметить, как проходит непрямой массаж сердца, а затем дефибрилляция. Врачи смогли спасти жизнь пациенту.

По словам Малышевой, она снимала видео «в реанимации». Специалист призвала не писать комментарии. Она полагает, что «комментировать здесь нечего», сообщает Пятый канал.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанцам предлагают прошагать до Берлина в онлайн-режиме

Новости Рязани
Рязанцы могут присоединиться к Всероссийской патриотической акции «Шаги памяти».Организаторы предлагают всей страной дойти до Берлина в онлайн-режиме. С 16...
Узнать больше

В Рязанской области выявлены новые случаи заболевания COVID-19

Коронавирус
В Рязанской области растёт число заболевших коронавирусом. Региональная лаборатория минздрава выявила ещё 22 случая. Еще 27 положительных тестов находятся...
Узнать больше

В ДТП в Шиловском районе погиб водитель

Новости Рязани
В субботу, 18 апреля, в Шиловском районе Рязанской области произошло ДТП. Около 16.30 на 115-м километре автодороги «Ряжск – Касимов – Нижний...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области выявлены новые случаи заболевания COVID-19

Коронавирус
В Рязанской области растёт число заболевших коронавирусом. Региональная лаборатория минздрава выявила ещё 22 случая. Еще 27 положительных тестов находятся...
Узнать больше

В Рязани сняли клип про борьбу с коронавирусом

Видео
В социальных сетях Рязани появился клип «Коронавирус в Рязани не пройдет». Ролик снят на песню «Рязань — столица ВДВ». Но слова переписаны...
Узнать больше

Новые данные о заболеваемости коронавирусом в Рязанской области

Коронавирус
Последние данные о коронавирусе в регионе от оперативной группы правительства Рязанской области
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше

5 фильмов для Страстной субботы

Акценты
 Сегодня, 18 апреля  2020 года все Православные христиане проживают Страстную субботу. Страстная, Великая, Красильная… Так называют субботу, которая предшествует светлому празднику Пасхи. Как провести этот...
Узнать больше

Финансовая картинная галерея

Акценты
Выходы из дома ограничены, а решение финансовых вопросов не терпит отлагательств? Пришло время активно использовать возможности удаленных сервисов кредитных организаций и раз...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанцам предлагают прошагать до Берлина в онлайн-режиме

В Рязанской области выявлены новые случаи заболевания COVID-19

«Нива» протаранила пешеходов в Сочи: умерла женщина