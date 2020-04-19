Малышева показала, как медики реанимируют пациента с COVID-19

Известная телеведущая Елена Малышева показала на видео, как медики из Научно-клинического центра ФМБА реанимируют человека с коронавирусом. Ролик доктор медицинских наук разместила в Инстаграме.
При просмотре контента можно заметить, как проходит непрямой массаж сердца, а затем дефибрилляция. Врачи смогли спасти жизнь пациенту.
По словам Малышевой, она снимала видео «в реанимации». Специалист призвала не писать комментарии. Она полагает, что «комментировать здесь нечего», сообщает Пятый канал.
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