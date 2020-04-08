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Магазинам порекомендуют ограничить число покупателей в зале

Магазины готовятся ограничить число покупателей в торговом зале. Власти, в том числе Роспотребнадзор и Минпромторг, и представители торговли уже обсуждали такую меру на случай ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране.

Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко рассказал «Известиям», что подобное решение может быть принято только если будет необходимость в новых ограничительных мерах.

На данный момент компании могут добровольно воспользоваться этим инструментом. Такая мера пока будет носить рекомендательный характер, а необходимый документ уже готовится.

Власенко уточнил, что точных расчетов о том, какое количество покупателей должно находиться в торговом зале, нет. Этот показатель следует сформировать исходя из размеров и плана магазина.

В первую очередь такие рекомендации будут актуальны для малоформатной торговли, например, «магазинов у дома», площадь которых составляет примерно 50–150 кв. м.

В пресс-службе «Ашана» «Известиям» сказали, что после введения режима самоизоляции трафик из стационарных магазинов переходит в онлайн. Покупатели приходят в магазины только при необходимости. В случае ухудшения ситуации с распространием COVID-19 компания готова ввести ограничительные меры.

«Сейчас в магазинах созданы максимально комфортные и безопасные условия для совершения покупок: сотрудники просят покупателей в торговом зале соблюдать дистанцию минимум в 1,5 м. Соответствующие стикеры размещены на полу в кассовой зоне для покупателей с тележками и корзинами», — сказал представитель «Ашана».

В Metro cash & carry сказали, что компания прорабатывает сценарий работы торгового центра и комфортного нахождения в нем покупателей на случай введения ограничений. В Wildberries в точках выдачи товара в настоящее время пропускают по одному человеку.На запрос «Известий» в компании на момент публикации не ответили. Так же поступили в X5 Retail Group, «Магните», «Окей», «Ленте».

По данным на 7 апреля, в России выявили 1154 новых случая заражения в 43 регионах — это рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

Полную версию читайте в материале: «Вход не для всех: магазины готовятся ограничить число покупателей в зале»

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