Личный фотограф Пугачевой показал ее фото в купальнике

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Личный фотограф и биограф Аллы Пугачевой Роман Родин опубликовал в Инстаграме архивный снимок Примадонны. Он показал певицу в купальнике во время отдыха.

«А это Золотые Пески 1994 год! Иллюстрация к рассказу о путешествии в Болгарию Олег Непомнящий и Алла Пугачева! Я запечатлел утро на отдыхе на Золотых Песках!» – подписал снимок биограф Примадонны.

На фотографии во время отдыха на пляже Пугачева позировала в литом купальнике. Он был окрашен «в горошек». В то же время Примадонна запрокинула голову и показал язык.