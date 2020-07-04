Кристина Асмус сфотографировалась голой после разрыва с Харламовым

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Актриса Кристина Асмус снова шокировала поклонников и хейтеров. Девушка, которую все и так обсуждают из-за развода с комиком Гариком Харламовым, выложила в Инстаграм откровенное фото. На снимке она предстала абсолютно голой.

Асмус сфотографировалась обнаженной в ванной. Ее формы тела прикрыли волосы, колени и пена.

«Это был единственный раз в моей жизни, когда я фотографировала себя голой на телефон», – заявила Асмус.

Она подчеркнула, что кадр был сделан перед съемками картины «Текст», потому что так попросил сделать режиссер. Согласно его идее, фотографии должны были быть сохранены на смартфоне «любимого» героини Нины, которую играет Асмус.

Однако фотография вызвала резонанс и шквал осуждений. Поклонникам не понравилась попытка Кристины поймать хайп, а хейтеры резко раскритиковали актрису за то, что она «вышла на охоту» за новым кавалером.