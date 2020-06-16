Кредитные каникулы помогли затормозить рост просрочки

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Послабления в выплате долгов по займам позволили избежать массового выхода граждан на просрочку, рассказали «Известиям» в крупнейших банках. Клиенты получили каникулы, поэтому удалось избежать роста просроченной задолженности в том числе по кредиткам, сообщили в ВТБ. В Райффайзенбанке доля портфеля с просрочкой увеличилась приблизительно на 3%.

Система управления рисками банка учитывает вероятность неплатежей в течение всего экономического цикла, включая периоды кризисов. Сейчас наступил именно такой период. Для компенсации данных рисков банком сформированы резервы и запас капитала, достаточные для покрытия прогнозируемых потерь, — пояснил «Известиям» руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.

1,5% рост дефолтной просрочки в Крыму связан с введением карантина и мер по борьбе с COVID-19, объяснили в РНКБ. Сдержать темпы увеличения этого показателя позволило своевременное предоставление кредитных каникул.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Карточный полк: просрочка по кредиткам растет рекордными темпами