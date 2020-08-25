Коттедж в Солнечногорске превратили в подпольный дом престарелых

В Солнечногорске пожаловались на организацию нелегального пансионата. Отмечается, что условия содержания в нем престарелых людей показались свидетелям пугающими.

По словам жителя Московской области, арендаторы коттеджа в Солнечногорском округе организовали в здании подпольный дом престарелых. При этом условия жизни пожилых людей просто ужасные.

Как стало известно РЕН ТВ, предпринимателю, который предоставил трехэтажное здание, не рассказали, что в помещениях появились места для пожилых людей. В Сети ранее появилась видеозапись, на которой запечатлен быт «учреждения».

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Автор видео называет происходящее в коттедже «кошмаром». При просмотре можно заметить лежащих в памперсах на незаправленных кроватях стариков. Некоторым в комнатах не хватило места. Их положили на чердак.