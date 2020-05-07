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Кавалер на спор облил бензином и поджег женщину на Алтае

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В Горно-Алтайске мужчине грозит уголовное наказание за поджог человека. Об этом пишет портал «Om1.ru» со ссылкой на МВД Республики Алтай.

Сообщается, что 42-летний мужчина познакомился с женщиной на сборе черемши. Он пригласил ее к себе домой, где парочка принялась распивать спиртное. В какой-то момент кавалер поспорил с гостьей, что сможет облить ее бензином и поджечь.

Женщина понадеялась на здравый смысл нового знакомого и заключила пари. В итоге мужчина сдержал свое слово – он облил даму бензином и кинул спичку. К счастью, злоумышленнику удалось спасти ее от гибели, поскольку он завел ее в баню и облил водой.

Потерпевшая попала в больницу с множественными ожогами лица, рук и ног. Мужчина был задержан.

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