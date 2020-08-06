Катя Жужа сбросила 20 килограммов после родов

Экс-участница и ведущая шоу «Дом-2» Катя Жужа недавно родила второго ребенка. Беременность и роды девушка предпочитала скрывать, а процесс похудения после рождения наследника постоянно демонстрирует поклонникам в Инстаграме.

В соцсети спустя неделю с небольшим после родов Катя показала, что ее вес составляет 58,7 килограмма. За короткий промежуток времени Жуже удалось сбросить 20 килограммов. Девушка отмечает, что такого результата добилась благодаря детокс-программе, по которой она уменьшила свои порции еды.

«Живот уходит довольно быстро», – отметила Катя и предстала перед фанатами в купальнике, показав прекрасные фомы.

Поклонники ведущей стали волноваться из-за стремительного похудения девушки. Некоторые осудили ее за нежелание кормить ребенка грудью, сообщает Пятый канал.