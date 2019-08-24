Каршеринг Яндекс.Драйв предложил клиентам Ford Mustang

Два классических Ford Mustang появились в распоряжении каршеринга Яндекс.Драйв. Машины можно арендовать в столице РФ на 1, 3 или 6 часов, а также на сутки.

Для водителей старше 26 лет и со стажем вождения более 6 лет предлагаются синий кабриолет 1969 года выпуска и красный фастбек 1965 года выпуска. Согласно информации от представителей Яндекса, оба автомобиля на 100% оригинальные, кроме, конечно же, блоков телематики, которые помогают работать с приложением каршеринга.





Кроме того, разработчики приложения запустили вспомогательный видеоконтент, который объяснит, как заводить классический ретро-кар, а также управлять его функциями, сообщается в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.