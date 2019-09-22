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Инсульт убил школьницу в Мордовии

На территории республики Мордовии умерла 9-классница. Девушка скончалась из-за инсульта.

Трагический инцидент случился в населенном пункте Комсомольский Чамзинского района. Недавно 16-летняя девушка стала сообщать, что ее измучили головные боли. Близкие люди вызвали врачей пострадавшей. Специалисты осмотрели пациентку и решили ее госпитализировать в РКБ.

В больнице решили: школьницу надо транспортировать в Саранск! Однако спасти 16-летнюю девушку так и не смогли. Ее убил инсульт. Уточняется, что умершая была единственным ребенком в семье, сообщает Газета13.

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