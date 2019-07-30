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Игроки ФК «Калуга» отметили победу стриптизом

В Интернете разместили видеоролик, который был снят в раздевалке футбольного клуба «Калуга» после победы в Брянске над местной командой. При просмотре видео можно заметить, как футболисты празднуют свою победу. Метод они избрали экстраординарный.

Как сообщает Kaluga News, игроки на радостях исполнили стриптиз. Такое бурное празднование было проведено ребятами после победы над брянским «Динамо» в гостях.

Матч проходил 29-го июля. Это была игра в рамках Кубка России по футболу, сообщает Kaluga News.

Фото: Kaluga News

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