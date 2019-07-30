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В Рязани приняли меры после катания двух девочек на «колбасе» троллейбуса

В администрации Рязани прокомментировали ситуацию с катанием двух девочек на «колбасе» троллейбуса по центру города. 

Сообщается,  что после появления в интернете видеоролика была проведена проверка, установлены водитель и кондуктор этого троллейбуса, с них взяты объяснения. 

Водитель рассказал, что не заметил в зеркало заднего вида, как девочки залезли на лестницу, расположенную сзади троллейбуса. Кроме того из салона троллейбуса их тоже не было видно. В связи с чем девочки проехали на троллейбусе приблизительно 500 метров.

С работниками УРТ была проведена разъяснительная работа по данному инциденту. Также администрация просит свидетелей подобных случаев не оставаться равнодушными и сообщать о них в диспетчерскую службу МУП УРТ по телефону: (4912) 32-54-53.

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