В Рязани приняли меры после катания двух девочек на «колбасе» троллейбуса

В администрации Рязани прокомментировали ситуацию с катанием двух девочек на «колбасе» троллейбуса по центру города.



Сообщается, что после появления в интернете видеоролика была проведена проверка, установлены водитель и кондуктор этого троллейбуса, с них взяты объяснения.



Водитель рассказал, что не заметил в зеркало заднего вида, как девочки залезли на лестницу, расположенную сзади троллейбуса. Кроме того из салона троллейбуса их тоже не было видно. В связи с чем девочки проехали на троллейбусе приблизительно 500 метров.



С работниками УРТ была проведена разъяснительная работа по данному инциденту. Также администрация просит свидетелей подобных случаев не оставаться равнодушными и сообщать о них в диспетчерскую службу МУП УРТ по телефону: (4912) 32-54-53.

