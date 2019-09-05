Хоккейная Мордовия продолжает распадаться

5 сентября появилась информация о том, что из ХК «Мордовия» ушли три игрока. Команду решили поменять форварды Максим Ахметзянов и Даниил Юнышев, а также защитник Сергей Горячев.

Согласно полученным данным, нападающих пригласили в команду, выступающую в ВХЛ ЦСК ВВС (Самара). Защитник Горячев намерен перейти на тренерскую работу. Причиной перехода хоккеистов являются денежные проблемы.

Известно, что 5 сентября мордовский хоккейный клуб должен был подать заявку на следующий сезон, однако документы представители команды подавать не планировали. Срок заявки на сезон для «Мордовии» до 12 сентября, сообщает MordovMedia.ru.

Фото: MordovMedia.ru