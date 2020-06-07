Грудь «Русской Кардашьян» едва не вывалилась из купальника на новом откровенном фото

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Известная модель Анастасия Квитко, которую часто зовут «Русской Кардашьян», устроила откровенную фотосессию рядом с бассейном. Мероприятие завершилось созданием пикантных снимков, а также тем, что ее грудь едва не «сбежала» из тесного купальника.

Фотография, на которой Анастасия позирует в купальнике, была размещена в ее профиле в Инстаграме. При просмотре контента можно заметить, что роскошная грудь девушки едва ли умещается в купальнике.

В подписи к снимку Квитко написала, что любит загорать. И спросила, нравится ли загорать подписчикам. Последние остались в восторге от публикации и с удовольствием ответили на вопрос красотки.