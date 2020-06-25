Голодный мужчина отобрал у пенсионерки пачку котлет в Костроме

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В Костроме мужчина украл пачку котлет у женщины пенсионного возраста. Инцидент случился 23 июня.

День ограбления сразу не задался. Сперва преступник не прошел испытательный срок на работе: помешало употребление алкоголя. После этого разозлившаяся супруга проганал его из дома. Затем мужчина стал гулять по городу.

Он заметил женщину, вышедшую из магазина с едой. Он последовал за землячкой, нанес ей удар в безлюдном месте и пытался отобрать сумку, однако задумка закончилась ничем, потому что жертва стала звать на помощь. Грабитель поспешил ретироваться с места нападения и прихватил с собой пачку котлет.

Еда была съедена злоумышленником во время посиделок с собутыльником. Правоохранители поймали преступника прямо во время трапезы. Теперь любитель воровать котлеты находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, пишет k1news.