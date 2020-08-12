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Новости мираПроисшествия

Голая женщина устроила дебош в магазине в Воронеже

Никита Брыкин

В Воронеже местная жительница запечатлела на видео голую женщину, выбрасывающую с балкона вещи. Инцидент произошел на улице 45-й Стрелковой дивизии, пишет «Мое Online!».

Автор видео рассказала, что она шла в магазин. Проходя мимо соседнего дома, девушка услышала невнятные крики. Она увидела, как голая женщина скидывает с балкона вещи. В тот же день ее сосед видел эту самую женщину в магазине. Она была голой и хотела там все разнести.

В полиции подтвердили этот факт. Оперативники пресекли ее действия и вызвали скорую помощь. По их словам, женщина не была пьяна. Видимо, она была не в себе.

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