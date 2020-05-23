Фотографа осудили за порносъемки с 300 детдомовцами в Петербурге

Суд вынес приговор фотографу в Петербурге, который делал порносъемки с детдомовцами. Об этом пишет портал «Piter.tv».
По словам осужденного, в течение трех лет он организовал фотосъемки порнографического характера с участием 300 подростков. Он отметил, что набирал участников от 16 лет, определяя при этом их возраст на глаз. Злоумышленник платил детям из детдомов по 300 рублей.
Мужчина приговорен к четырем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
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