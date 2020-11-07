Эксперт рассказал, зачем мошенники звонят россиянам и бросают трубки

Россияне часто сталкиваются с новым видом мошенничества. Например, неизвестный номер звонит, но, не дожидаясь ответа, сбрасывает. Многие недоумевают, кто так делает, а главное — зачем?
Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук рассказал РИА «Новости», что таким образом мошенники пытаются сломать психологический рубеж потенциальной жертвы.
По его мнению, люди, который заведомо считают, что получили звонок от спамеров или мошенников, не будет перезванивать на неизвестный номер. Но есть россияне, которые сами сделают ответный звонок.
Есть два способа защиты от такого вида мошенничества. Первый — просто никому не перезванивать, а второй — использовать специальные программы.
Некоторые операторы уже разработали систему антивирусов. Данная программа показывает, идет звонок от спамера или автодозвонщика.
Я тестировал одну из таких программ. Она работает на краудсорсинге, то есть телефон спамера отмечает толпа народу. Очень редко бывает, когда идет звонок с телефона, который не отмечен как спамерский, но вы сами его можете так отметить для других, — заключил Ющук.