Эксперт рассказал, зачем мошенники звонят россиянам и бросают трубки

Россияне часто сталкиваются с новым видом мошенничества. Например, неизвестный номер звонит, но, не дожидаясь ответа, сбрасывает. Многие недоумевают, кто так делает, а главное — зачем?

Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук рассказал РИА «Новости», что таким образом мошенники пытаются сломать психологический рубеж потенциальной жертвы.

— В большинстве случаев звонят даже не люди, а роботы. Такую систему разработали специально, чтобы успеть обзвонить как можно больше потенциальных клиентов, — рассказал Ющук.

По его мнению, люди, который заведомо считают, что получили звонок от спамеров или мошенников, не будет перезванивать на неизвестный номер. Но есть россияне, которые сами сделают ответный звонок.

— Если человек перезвонил, то он готов к общению. А если он готов к общению, то его можно обмануть. Человек мозгами понимает, что он звонит, поскольку ему ранее звонили, но, тем не менее, один маленький рубеж обороны мошенники таким образом преодолевают, — пояснил эксперт.

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Есть два способа защиты от такого вида мошенничества. Первый — просто никому не перезванивать, а второй — использовать специальные программы.

Некоторые операторы уже разработали систему антивирусов. Данная программа показывает, идет звонок от спамера или автодозвонщика.

Я тестировал одну из таких программ. Она работает на краудсорсинге, то есть телефон спамера отмечает толпа народу. Очень редко бывает, когда идет звонок с телефона, который не отмечен как спамерский, но вы сами его можете так отметить для других, — заключил Ющук.