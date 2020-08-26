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Новости мираОбщество

Эксперт объяснила, как узнать об атаках на смартфон

Иван Федоров
pixabay.com

Основной показатель того, что смартфон атаковали хакеры или мошенники, являются отклонения от привычной работы гаджета, заявила старший консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Елена Агеева.

Насторожиться стоит, если телефон сам включается или выключается, а так устанавливает новые приложения.

«Также признаком атаки является наличие исходящих или входящих звонков и СМС, в которых не участвовал пользователь. Подозрения должны вызвать и проблемы со связью во время разговора: долгое соединение с абонентом, помехи и шумы», – уточнила Агеева.

Кроме того, признаками атаки смартфона могут стать быстрый расход зарядки, нагревание устройства в те моменты, когда оно не используется, и увеличение объема используемого интернет-трафика без видимых на то причин.

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Когда пользователь замечает несколько признаков из всех перечисленных, стоит просмотреть список установленных приложений и удалить неиспользуемые или подозрительные, отключить переадресацию звонков и СМС.

Не рекомендуется подключаться к общественным Wi-Fi-сетям, зато нужно проверять телефон на наличие вирусных приложений, а также не устанавливать приложения из неофициальных источников и от неизвестных разработчиков, сообщает Лайф.

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