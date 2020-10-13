Экс-чиновник Архангельской области признал вину в педофилии

Бывший и.о. министра образования признал свою вину в развращении несовершеннолетних девочек, сообщает пресс-служба следственного комитета по Архангельской области.

Напомним, экс-министра обвиняли в педофилии. Следствие считало, что в декабре 2019 года он вел переписку с 12-ти и 14-ти летними девочками. Он не только «оказывал на них развращающее внимание», но и прислал одной из них порновидео.

— По месту жительства и работы подследственного проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для дела. Назначены экспертизы. Производится сбор доказательственной базы, — говорится в сообщении.

Суд назначил Юрия Гнедышеву меру пресечения в виде домашнего ареста. Бывший чиновник проходит по статье «Развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц».