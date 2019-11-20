Экоактивистку Грету Тунберг нашли на фотографиях 120-летней давности

Любители теорий заговора ликуют. Они отыскали копию нашумевшей своими заявлениями молодой экоактивистки Грету Тунберг на фотографии, сделанной в 1898 году.

На снимке, сделанном на территории Канады, изображена молодая девушка, которая чертами лица очень сильно напоминает шведскую активистку. Публикация со сравнением внешности Греты и ее канадской «сестры» появились в «Твиттере».

‡агрузка...

Теперь в Сети начались разговоры о том, что Тунберг прибыла из прошлого, чтобы спасти современный мир, сообщает «Земля. Хроники жизни».

Фото: Твиттер