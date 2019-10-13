Двухлетний ребенок погиб в ДТП в Пермском крае

Авария с летальным исходом случилась 13 октября 2019 года в Пермском крае. На автодороге Пермь-Березники, примерно в 17:00, столкнулись две легковушки.

ДТП случилось на одном из подъемов, когда 24-летняя автоледи, управляя автомашиной Citroen, совершила выезд на встречку. Потеряв контроль над машиной, она влетела в ехавший во встречном направлении Nissan Tiida. Столкновение случилось именно с той стороны, где в детском кресле располагался двухлетний пассажир.

В результате жесткой аварии маленький ребенок получил смертельные травмы и умер. Кроме того, погиб и 41-летний пассажир автомашины Nissan. Водители и еще один пассажир японской легковушки госпитализированы, сообщает ЗОРИ Плюс.

Фото: УГИБДД по Пермскому краю