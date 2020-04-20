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Двое детей и шестеро взрослых пострадали в ДТП в Энгельсе

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19 апреля, вечером, на территории города Энгельса (Саратовская область) случилось жесткое ДТП с участием двух легковушек. Виновником аварии стал пьяный водитель.

Как сообщает ИА «Регион 64», на Заводской улице находившийся в состоянии алкогольного опьянения автомобилист, управляя кроссовером Nissan Juke, врезался в Ладу Гранту. В итоге автомобили были сильно повреждены. Из изуродованной отечественной легковушки пришлось извлекать пассажирку с тяжелыми повреждениями. Ее вместе с водителем ВАЗа и детьми – 11- и 15-летней девочками – срочно доставили в медучреждение.

Фото — Регион64

В салоне Nissan в момент ДТП было четыре человека. Все они были пьяны. Один из пострадавших угодил в больницу. Другие получили медпомощь на месте ЧП. По факту случившегося ведется расследование.

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