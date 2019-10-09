Доктор Мясников перечислил вызывающие онкологию продукты

Популярный доктор и ведущий телепередач Александр Мясников перечислил те продукты, которые становятся катализаторами рака.

По мнению эксперта, причина 20% онкологических недугов заложена в неправильном питании. Здесь самые опасные – это трансжиры, которые, по мнению Мясникова, являются «прямым ядом». Такие частицы способны повысить содержание «плохого» холестерина и понижают уровень «хорошего» (он чистит сосуды). Наибольшее количество трансжиров можно повстречать в таких продуктах, как сливочное масло, гамбургеры, майонез, маргарин, дешевый шоколад и кушанья из фритюра. Также достаточно вредным считается сахар. Его можно найти, к примеру, в колбасе, как бы это странно ни звучало. Мясников напомнил также, что очень вредной является соль. Доктор считает, что она в больших количествах содержится в белом хлебе.

Кроме того, опасными медик назвал крупы, мучное белого цвета или с припиской «рафинированный». Они способны привести к развитию онкологии. Наконец, последним советом эксперта стал призыв сократить количество потребляемых калорий. При этом надо быть физически активными, а вот питаться нужно цельными зернами, овощами, фруктами, мясом (особенно курицей) и рыбой, сообщает РИА ФАН.