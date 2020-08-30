Дочь Успенской поддержала Трампа голой грудью

Дочь известной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина обнажила грудь, чтобы поддержать президента США Дональда Трампа. Откровенная фотография была опубликована в Инстаграме.

При просмотре можно заметить, как Татьяна расположилась около пианино. Она собрала волосы в тюрбан. Нижнего белья на Плаксиной не было. Она прикрыла руками грудь и обратилась к Дональду Трампу. Девушка даже отметила президента в публикации.

«Вас ждет победа, господин президент», – заявила Плаксина.

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Пост вызвал большую заинтересованность в Сети. Люди стали обсуждать поступок дочери Успенской, пишет РЕН ТВ.