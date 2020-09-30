Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур снялась в БДСМ-фотосессии

32-летняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер Уиллис снялась в БДСМ-фотосессии. Соответствующие фото девушка выложила в своем Instagram.
Так, актриса выложила три фотографии и подписала их короткими фразами: «Зови меня мадам», » Я буду звать тебя сэр». Первая фотография датируется 26 сентября. На ней девушка позирует в откровенном латексном боди и высоких лакированных сапогах. В руках она держит плетку. Этот образ Румер Уиллис подчеркнула ярко-красными губами.
Последнюю фотографию из этой серии девушка выложила 28 сентября. На ней она полностью раздета. При этом ее руки связаны, а голова опущена вниз. Именно под этой фотографией девушка и объясняет свою задумку.
Таким образом Румер Уиллис привлекает внимание к важным проблемам: права женщин и самовыражение.
Румер Уиллис также отметила, что многие считают, что женщина старается быть сексуальной ради мужчины. Однако это не так. Любая девушка должна чувствовать себя сексуальной, красивой, уверенной только ради себя, а не ради кого-то еще.