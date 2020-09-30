Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур снялась в БДСМ-фотосессии

32-летняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер Уиллис снялась в БДСМ-фотосессии. Соответствующие фото девушка выложила в своем Instagram.

Так, актриса выложила три фотографии и подписала их короткими фразами: «Зови меня мадам», » Я буду звать тебя сэр». Первая фотография датируется 26 сентября. На ней девушка позирует в откровенном латексном боди и высоких лакированных сапогах. В руках она держит плетку. Этот образ Румер Уиллис подчеркнула ярко-красными губами.

Последнюю фотографию из этой серии девушка выложила 28 сентября. На ней она полностью раздета. При этом ее руки связаны, а голова опущена вниз. Именно под этой фотографией девушка и объясняет свою задумку.

Таким образом Румер Уиллис привлекает внимание к важным проблемам: права женщин и самовыражение.

— Не имеет значения одета женщина или раздета, ее поведение и тело всегда контролируют мужчины и другие женщины. Мы можем говорить о том, что можно, а что нельзя, основываясь только на том, что сами считаем постыдным. Не нужно основывать свои действия на оценке других людей, — говорит актриса.

Румер Уиллис также отметила, что многие считают, что женщина старается быть сексуальной ради мужчины. Однако это не так. Любая девушка должна чувствовать себя сексуальной, красивой, уверенной только ради себя, а не ради кого-то еще.

— Эти фотографии были не для мужчин. Это было для меня. Я сделала это, чтобы вернуть свое право на выбор. Я поддерживаю право любой женщины на выражение своей сексуальности и идентичности, — написала Румер Уиллис.