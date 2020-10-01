Disney снимет сиквел «Короля льва»

Walt Disney Studios снимет сиквел фильма «Король Лев». Режиссером выступит Барри Дженкинс, который снял «Лунный свет», сообщает Lenta.ru со ссылкой на Deadline.

Новая картина расскажет о жизни льва Муфасы, сына Симбы и брата Шрама. В качестве сценариста Дженкинс собирается взять Джеффа Натансона. Ранее он выступал в той же роли в фильме «Король лев» 2019 года.

Однако пока что ничего неизвестно ни о дате премьеры, ни о начале съемок.

Как отметил режиссер будущей картины, поработать с Disney для него — сбывшаяся мечта.

— Я счастлив, что смогу поработать над углублением этой прекрасной истории о дружбе, любви и наследии, — сказал Барри Дженкинс.