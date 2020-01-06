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Девять человек пострадали в ДТП в Башкортостане

6 января на территории Башкортостана столкнулись две машины. Авария случилась в 16:30 в Салаватском район.

На 63 километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит лоб в лоб столкнулись Hyundai Accent с 40-летним жителем Салавата и Peugeot 301 с 41-летним жителем Челябинского региона.

В итоге травмированными оказались пассажиров «француза». Досталось 36-летней женщине и 15-летней девочке. Кроме того, повреждения получила 38-летняя пассажирка «корейца». В общей сложности в медучреждение угодили девять человек, сообщает ГТРК Башкортостан.

Фото: пресс-служба МВД по РБ

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