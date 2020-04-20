Девочка с особенностями развития убила бабушку в Москве

Проживающая в столице РФ девочка с особенностями развития забила до смерти свою бабушку. Женщине был 71 год.
ЧП произошло в одном из домов не Шипиловской улице. Как сообщает РЕН ТВ, 17-летняя умственно отсталая девочка подумала, что бабуля мешает ей спать. После этого она отломила от кровати кусок металла и накинулась с ним на пожилую родственницу.
В результате жестокого избиения 71-летняя женщина скончалась. По факту происшествия ведется проверка.
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