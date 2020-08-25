Дети на пикапе протаранили дом, пока родители делали фото

Маленькие дети на пикапе Toyota Hilux скотились со склона и протаранили дом. Инцидент произошел недалеко от города Сим на территории Челябинской области 24 августа.

Как сообщают очевидцы инцидента, дети в возрасте 7-10 лет находилась в салоне внедорожника, когда их родители делали фотоснимки на фоне города. Один из несовершеннолетних случайно снял пикап с ручника, и он скатился с горы. Он протаранил деревянную постройку и остановился.

Представители регионального МВД уточнили, что оба ребенка получили травмы во время ДТП. По факту случившегося ведется проверка, пишет РЕН ТВ.