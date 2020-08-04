Десантники подрались за дыню с выходцами из Средней Азии в Новосибирске

На улице Петухова в Новосибирске произошел конфликт с участием бывших бойцов ВДВ и выходцами из Средней Азии, пишет портал «НДН Инфо». Опубликовано видео с места событий.
Сообщается, что десантники набрали дынь и арбузов, но отказались за них платить. Продавцу десантники намекнули, что их еще праздник не закончился, а после избили его.
«Однако хулиганам не удалось далеко уйти. Буквально через несколько секунд на защиту земляка вышли семь-восемь мужчин среднеазиатской внешности», – рассказал очевидец.
Уточняется, вся драка произошла на глазах маленьких детей. В полиции сообщили, что об инциденте ничего неизвестно.
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