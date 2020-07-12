Дебошир устроил стрельбу в Ленобласти

В Луге Ленинградской области мужчина расстрелял оппонента из травматического пистолета. Теперь мужчину ждёт уголовное дело.

Конфликт начался в ресторане, когда дебошир подошёл к компании за соседним столом. Дело в том, что люди громко разговаривали. Подошедший мужчина стал высказывать претензии. Это закончилось тем, что он нанёс удар стаканом по голове одной женщине. Тогда приятели потерпевшей вступились за неё. Они побили напавшего.

После этого дебошир ушёл. Он вернулся с травматическим пистолетом и продолжил разборки. Он обстрелял оппонента. Потерпевший был доставлен в больницу.

Нападавшего задержали полицейские на окраине Луги. Он мирно спал в машине. Теперь его ждёт расследование по факту ЧП, пишет РЕН ТВ.