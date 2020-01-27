Даже пол сменил: житель Курска скрывался от уплаты алиментов

Проживающий в Курске мужчина настолько старательно скрывался от уплаты алиментов, что даже сменил пол и сделал себе другой паспорт. Его начали разыскивать после того, как он перестал платить алименты сыну. Известно, что долг по алиментам достиг суммы в 800 тысяч рублей.

Сотрудникам УФССП стало известно, что неплательщик может находиться в Подмосковье. Специалисты выехали на установленный адрес. Когда они были на месте, их встретила женщина, похожая по внешним признакам на нарушителя.

Позднее была проведена проверка. Она показала: в квартире скрывается должник. Чтобы не попасться, он сменил пол и паспорт, сообщает РЕН ТВ.