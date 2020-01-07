Четыре человека погибли в ДТП под Тамбовом

7 января на территории Мичуринского района Тамбовской области случилась автокатастрофа, в которой погибли сразу четыре человека. Авария произошла примерно в 15:40 на 382-м километре автодороги Р-22 «Каспий».

Участниками лобового столкновения стали два кроссовера – японский Mitsubishi Outlander и французский Renault Duster. После удара первая машина оказалась в кювете.

В результате происшествия смертельные травмы получили четыре человека – двое мужчин и две женщины. Они скончались на месте ДТП. По факту случившегося начато расследование, сообщает Новый век.

Фото: МЧС по ТО

Видео: Очевидцы