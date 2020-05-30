Бывший муж искромсал ножом москвичку в отделе ГИБДД

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На территории регистрационного подразделения ГИБДД на улице Академика Глушко в Москве произошла поножовщина. Об этом стало известно газете «Московский Комсомолец».

Сообщается, что свидетелем инцидента, который произошел 28 мая, стал водитель. Он оформлял страховку после постановки машины на учет. Внезапно в помещение вбежал азербайджанец с ножом-бабочкой и ударил в шею 37-летнюю страховщицу. Она схватилась за ухо, решив, что оно отсечено. К счастью, от тяжелых ранений женщину спас неравнодушный автомобилист.

«Я его охладил, так как сам бывший сотрудник полиции — грозно произнес: «Ты что, попутал?» – рассказал очевидец.

Пострадавшая была госпитализирована с глубокой раной на шее. Злоумышленником оказался бывший муж жертвы. Он злоупотреблял алкоголем и наркотиками. В результате мужчину выставили из дома. У них осталось трое детей.

Отмечается, что полгода назад мужчина подкараулил экс-супругу возле дома и избил ее ногами. Однако тогда она простила его и не написала заявление в полицию.